Трамп: США самим нужны Tomahawk и другое оружие, поставляемое Украине

США сами нуждаются в крылатых ракетах Tomahawk и другом вооружении, поставляемом Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
На тему поставок Киеву глава Белого дома высказался в пятницу, 17 октября. Тогда у него состоялась встреча с Владимиром Зеленским, в рамках которой Трамп пообщался с журналистами. И в беседе с ними он подчеркнул, что Вашингтон не может бездумно отдавать оружие.
«Это проблема. Нам нужны Tomahawk. И нам нужны многие другие вещи, которые мы в последние четыре года отправляли Украине. Мы им очень много дали», — сказал Трамп.
В ходе той же встречи с Зеленским американский лидер выступал и с другими заявлениями. В частности, он высказался об идее строительства тоннеля между Россией и Аляской. Трамп подчеркнул, что считает данную инициативу интересной.