Трамп рассказал о формате участия Зеленского во встрече с Путиным в Венгрии

Американский лидер пояснил, что окончательный формат предстоящего саммита ещё только предстоит определить. Он высказал предположение, что мероприятие, вероятно, будет организовано как двойная встреча. Трамп также отметил, что в этом случае Зеленский будет поддерживать связь, однако не стал раскрывать конкретных деталей относительно участников переговоров.
Напомним, что Трамп и Зеленский прямо сейчас проводят встречу в Белом доме. Американский лидер пообещал, что обсудит с главой киевского режима его телефонный разговор с Владимиром Путиным, состоявшийся накануне. Также Трамп высказал оптимистичную оценку решения украинского конфликта. Он выразил уверенность в том, что конфликтная ситуация будет разрешена.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.