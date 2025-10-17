Ричмонд
Трамп утверждает, что Индия не будет покупать российскую нефть

Это заявление Трамп сделал во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Индия прекратит закупки нефти у России.

Это заявление Трамп сделал во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Индия больше не будет покупать российскую нефть», — заявил Трамп.

Ранее агентство Reuters сообщило, что НПЗ Индии впервые закупили партию нефти из Гайаны.

Также ранее Дональд Трамп признал, что Венгрия и Словакия могут покупать нефть только у России.

