Трамп оценил идею о туннеле между Россией и Аляской

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме высказался об идее создания туннеля между Россией и Аляской.
О возможном строительстве туннеля через Берингов пролив ранее заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, туннель, который бы соединял Россию и Аляску, может быть достроен менее чем за 8 лет.
Трамп заявил, что слышал об этой идее и считает ее интересной.
«Я слышал об этом, это интересно», — прокомментировал идею Трамп.
Ранее Трамп заявил, что Соединенным Штатам самим нужны ракеты Tomahawk.
