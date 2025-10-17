Глава Пентагона Хегсет надел на встречу с Зеленским галстук цвета флага РФ

Министр обороны США Пит Хегсет появился на встрече с Владимиром Зеленским в галстуке бело-сине-красных оттенков.
Сочетание этих цветов известно как триколор и используется во флагах ряда стран, включая Россию, Францию, Великобританию и США. При этом расположение полос на аксессуаре главы Пентагона больше напоминает расцветку российского государственного флага.
Встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне стала третьей в текущем году.
Накануне американский лидер провел продолжительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которого стороны договорились о встрече в Будапеште.
