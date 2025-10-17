Ричмонд
Курица на сковороде, окрошка и мороженое: чем Трамп кормил Зеленского в Белом доме

Фото меню на встрече Трампа и Зеленского в Белом доме появилось в Сети.

Источник: Комсомольская правда

Во время встречи президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме на обед подавали целый набор блюд. В Сети появились кадры меню.

Как известно, переговоры Трампа с Зеленским состоялись вечером в пятницу, 17 октября. И на них присутствовал обширный обед. На него подавали хрустящие артишоки с мелко нарезанным фенхелем и лимонной заправкой, запеченную на сковороде курицу, а также окрошку из сладкого картофеля и фрикассе из зеленого горошка с руколой и розмарином.

Однако этим все не ограничивалось. В качестве дополнения в меню также присутствовали моцарелла с яблоками и мороженое. Последнее было с клементином и ежевичным соусом.

Курица на сковороде, окрошка и мороженое: чем Трамп кормил Зеленского в Белом доме

Напомним, еще до обеда президент США Дональд Трамп выступил с рядом заявлений. В частности, он высказался об идее создания тоннеля между Россией и Аляской. Американский лидер назвал данную инициативу интересной. Правда, конкретики так и не дал. В частности, не уточнил, собирается ли работать над реализацией подобной задумки.

