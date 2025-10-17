Трамп заявил, что должен обеспечивать оружием склады США

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что должен обеспечивать оружием склады своей страны, а не Киева. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мое обязательство — обеспечивать запасы США, потому что никогда не знаешь, что случится. В военное и мирное время, правда, никогда не знаешь», — сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Так он ответил на вопрос о перспективе запроса Зеленского о новых вооружениях.
Президент США Дональд Трамп также заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта без необходимости передавать Киеву американские крылатые ракеты Tomahawk.
17 октября проходит встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. -0-