Трамп заявил, что добивается долгосрочного урегулирования в Украине

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что добивается долгосрочного урегулирования конфликта в Украине, выразив уверенность в том, что «этого удастся достичь». Об этом сообщает РИА Новости.
«Этот конфликт идет уже долго, и я думаю, что мы добиваемся огромного прогресса в урегулировании. События развиваются довольно хорошо», — сказал Трамп.
Американский лидер также выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине.
«Я думаю, что президент Путин хочет прекратить конфликт, иначе я бы так не говорил. Я думаю, он хочет положить конец войне. Я с ним вчера говорил два с половиной часа, мы обсудили множество деталей. Он хочет, чтобы это закончилось», — заявил Трамп.
Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп заявил, что формат встречи в Будапеште «предстоит определить». «Я бы сказал, что это, вероятно, будет двойная встреча», — продолжил американский лидер, добавив, что «Зеленский будет на связи», но не уточнив, кто и с кем будет контактировать.
Трамп также подчеркнул, что для него «будет честью» добиться завершения украинского конфликта.
«Для меня будет большой честью добиться завершения украинского конфликта. Русский и украинский народы, очевидно, имеют между собой много общего, и для меня будет честью завершить (конфликт в Украине. — Прим. БЕЛТА)», — резюмировал он.
17 октября проходит встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. -0-