Трамп озвучил возможные сроки завершения конфликта в Украине

В ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп, отвечая на вопрос, будет ли обсуждать украинское урегулирование на запланированной встрече с лидером КНР, заявил, что хотел бы, чтобы урегулирование случилось раньше саммита.