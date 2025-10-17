Ричмонд
Трамп озвучил возможные сроки завершения конфликта в Украине

В ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп, отвечая на вопрос, будет ли обсуждать украинское урегулирование на запланированной встрече с лидером КНР, заявил, что хотел бы, чтобы урегулирование случилось раньше саммита.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт может завершиться до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АСЕАН, который запланирован на конец октября — начало ноября. Об этом информирует РИА Новости.

В ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп, отвечая на вопрос, будет ли обсуждать украинское урегулирование на запланированной встрече с лидером КНР, заявил, что хотел бы, чтобы урегулирование случилось раньше саммита.

При этом американский лидер во время встречи отметил, что конфликт может завершиться быстро, если «будет проявлена гибкость».

