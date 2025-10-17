Трамп похвалил костюм Зеленского на встрече и заявил, что ему нравится

Президент США Дональд Трамп похвалил костюм главы киевского режима Владимира Зеленского на встрече с Белом доме. Он заявил, что ему нравится наряд украинского политика.
Как известно, переговоры между Зеленским и Трампом состоялись в пятницу, 17 октября. Однако на протяжении долгого времени в воздухе висел вопрос о том, придет ли глава киевского режима в костюме. Поскольку его неоднократно критиковали за несоблюдение этикета.
И в этот раз Зеленский надел черный костюм без галстука. Но Трамп подобное оценил. И даже признался, что ему понравился.
«Мне кажется он классно выглядит в этом пиджаке, я надеюсь люди заметят. Он на самом деле очень стильный, мне нравится», — сказал Трамп.
Впрочем, на тех переговорах нарядом удивил не только Зеленский. Так, глава Пентагона Пит Хегсет пришел в костюме с пиджаком, раскрашенным в цвета российского флага. Почему был сделан именно такой выбор — пока не уточняется.