Генпрокуратура Грузии провела обыски у экс-премьера Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили занимал пост премьер-министра Грузии в течение двух периодов — с 2013 по 2015 год и с 2021 по 2024 год. После ухода с государственной службы он возглавил правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», но в апреле текущего года объявил о своём уходе из политики. Григол Лилуашвили руководил Службой госбезопасности с октября 2019 года по апрель 2025 года, тогда как Отар Парцхаладзе занимал должность генерального прокурора ещё в 2013 году.