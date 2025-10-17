Генпрокуратура Грузии провела обыски у экс-премьера Гарибашвили

«В результате одновременно проведённого мероприятия был осуществлён обыск квартир, домов и личный обыск бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, бывшего главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили, бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе и восьми связанных с ними лицами», — говорится в заявлении.
В ходе обысков оперативники изъяли электронное оборудование, различные документы и значительную сумму денежных средств. В ведомстве уточнили, что в настоящее время продолжаются активные следственные и поисковые мероприятия.
Ираклий Гарибашвили занимал пост премьер-министра Грузии в течение двух периодов — с 2013 по 2015 год и с 2021 по 2024 год. После ухода с государственной службы он возглавил правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», но в апреле текущего года объявил о своём уходе из политики. Григол Лилуашвили руководил Службой госбезопасности с октября 2019 года по апрель 2025 года, тогда как Отар Парцхаладзе занимал должность генерального прокурора ещё в 2013 году.
Ранее сообщалось, что в Грузии силовики арестовали 13 человек за попытку свержения власти и насильственную смену конституционного строя. Отмечается, что в стране 4 октября прошли массовые беспорядки, в результате которых задержали их участников.
