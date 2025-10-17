Губернатор заявил, что этот коридор оказался скорее проблемным, нежели полезным. Балицкий подчеркнул, что он был закрыт именно по его решению.
«Заезжали террористы, заезжали диверсанты, привозили взрывные устройства, вывозились машины с территории Запорожской области», — сказал глава Запорожской области.
Белицкий добавил, что местные власти осознавали все риски, но всё равно открыли коридор, чтобы позволить людям вернуться в регион или покинуть его тем, кто предпочитает жить на Украине.
На днях Евгений Балицкий сообщил, что Запорожье непременно будет освобождено от Вооружённых сил Украины. Он подчеркнул, что сейчас город ждёт своего часа, чтобы воссоединиться с «истинной историей, правдой и справедливостью». Подполковник Олег Шаландин, со своей стороны, предположил, что украинские военные готовятся покинуть областной центр, но могут устроить масштабную диверсию во время отступления.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.