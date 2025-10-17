На днях Евгений Балицкий сообщил, что Запорожье непременно будет освобождено от Вооружённых сил Украины. Он подчеркнул, что сейчас город ждёт своего часа, чтобы воссоединиться с «истинной историей, правдой и справедливостью». Подполковник Олег Шаландин, со своей стороны, предположил, что украинские военные готовятся покинуть областной центр, но могут устроить масштабную диверсию во время отступления.