Трамп высказался в поддержку трехсторонней встречи по Украине

По мнению Трампа, три президента должны встретиться.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонняя встреча по урегулированию ситуации на Украине необходима и в будущем должна состояться. Такое мнение он выразил на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.

По словам американского лидера, три президента должны собраться вместе. Себя он назвал президентом-посредником.

«Мы должны собраться вместе. Это очень небольшая группа людей. Это президент, президент и президент. Три президента, и я — президент-посредник», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Путин хочет положить конец боевым действиям на Украине.

