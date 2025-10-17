Трамп высказался в поддержку трехсторонней встречи по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонняя встреча по урегулированию ситуации на Украине необходима и в будущем должна состояться. Такое мнение он выразил на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.
По словам американского лидера, три президента должны собраться вместе. Себя он назвал президентом-посредником.
«Мы должны собраться вместе. Это очень небольшая группа людей. Это президент, президент и президент. Три президента, и я — президент-посредник», — подчеркнул глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что Путин хочет положить конец боевым действиям на Украине.
