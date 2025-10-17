Мишустин провел перестановки в правительстве

Кадровые изменения в Минтрансе происходят на фоне недавних перестановок в руководстве ведомства: в октябре 2025 года Константин Пашков стал первым заместителем министра транспорта, а его предшественник Валентин Иванов перешел на должность заместителя министра. Пашков ранее занимал различные управленческие посты в транспортной отрасли и был назначен замминистра в июне 2024 года.