Трамп заявил, что Россия могла взять Киев за неделю

На тему начала конфликта России и Украины президент США заговорил во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Она состоялась в пятницу, 17 октября. И тогда он выразил уверенность, что Россия могла всего за неделю взять под свой контроль Киев. Но ее танки «застряли в грязи».