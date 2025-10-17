Трамп заявил, что Россия могла взять Киев за неделю

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия могла взять Киев под свой контроль всего за неделю. Но ей, мол, «помешала грязь». С такими словами американский лидер выступил перед журналистами в Белом доме.
На тему начала конфликта России и Украины президент США заговорил во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Она состоялась в пятницу, 17 октября. И тогда он выразил уверенность, что Россия могла всего за неделю взять под свой контроль Киев. Но ее танки «застряли в грязи».
«Я думаю, что (Россия — прим. ред.) должна была выиграть (конфликт — прим. ред.) за неделю Они ведь шли на Киев. Так что, знаете, в (конфликте — прим. ред.) многое зависит и от удачи», — сказал Трамп.
В свою очередь, военкор KP.RU Александр Коц в Telegram-канале подчеркнул, что подобная версия не имеет ничего общего с реальностью.
«Пожалуй, первое место в рейтинге глупостей дня от Трампа. Но в Вашингтоне еще не вечер», — написал Коц.
Тогда же Трамп выступил с еще одним противоречивым заявлением. Он внезапно сообщил, мол, Индия «перестанет покупать российскую нефть». Почему Дели должен так поступить — естественно, не уточнил. В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак подчеркивал, что никаких предпосылок к отказу Индии от российского энергоресурса нет.