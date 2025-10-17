Ричмонд
Трамп: передача Украине ракет Tomahawk могла бы спровоцировать эскалацию

Трамп на вопрос о передаче Украине дальнобойных вооружений ответил, что «это могло бы означать эскалацию», он также отметил, что в случае передачи такого оружия могло бы произойти «много плохих вещей».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что передача Украине ракет Tomahawk могла бы спровоцировать эскалацию конфликта. Об этом информирует РИА Новости.

При этом американский лидер назвал ракеты Tomahawk опасным и разрушительным оружием. Трамп выразил надежду, что украинский конфликт удастся завершить, «не думая о Tomahawk».

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше