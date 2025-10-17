Трамп: передача Украине ракет Tomahawk могла бы спровоцировать эскалацию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что передача Украине ракет Tomahawk могла бы спровоцировать эскалацию конфликта. Об этом информирует РИА Новости.
Трамп на вопрос о передаче Украине дальнобойных вооружений ответил, что «это могло бы означать эскалацию», он также отметил, что в случае передачи такого оружия могло бы произойти «много плохих вещей».
При этом американский лидер назвал ракеты Tomahawk опасным и разрушительным оружием. Трамп выразил надежду, что украинский конфликт удастся завершить, «не думая о Tomahawk».