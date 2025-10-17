Трамп назвал Венгрию безопасным местом для встречи с Путиным

«Он [Орбан] очень хороший лидер в вопросе управления страной. У него [в стране] нет множества проблем, которые есть в других странах. Поэтому мы решили, что остановим выбор на Викторе Орбане, и я думаю, что он устроит очень хороший прием», — подчеркнул американский президент.