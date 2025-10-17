Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал Венгрию безопасным местом для встречи с Путиным

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал Венгрию безопасным местом для проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Такую позицию Трамп изложил, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Источник: AP 2024

«Нам нравится [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан. Ему [Путину] он нравится, мне он нравится. Это безопасная страна, они делают очень хорошую работу», — заявил Трамп в ответ на просьбу пояснить выбор места для предстоящей встречи с президентом России.

«Он [Орбан] очень хороший лидер в вопросе управления страной. У него [в стране] нет множества проблем, которые есть в других странах. Поэтому мы решили, что остановим выбор на Викторе Орбане, и я думаю, что он устроит очень хороший прием», — подчеркнул американский президент.

В четверг, 16 октября, Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Позднее Трамп отметил, что встреча может состояться в течение двух недель.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон «без промедления» начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в венгерской столице. Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа «началась с вечера четверга».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше