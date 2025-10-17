Ричмонд
Коц назвал глупостью слова Трампа, что Киев не взяли из-за грязи

Также Коц высказал сомнение в целесообразности формата открытой части встречи Трампа и Зеленского в Белом доме.

Источник: Аргументы и факты

Заявление президента США Дональда Трампа в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне о том, что ВС РФ не смогли взять Киев из-за погодных условий, является глупостью. Об этом в своем Telegram-канале написал военкор Александр Коц.

Трамп заявил, что российские силы могли бы дойти до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Кроме того, он подчеркнул, что в конфликте многое якобы зависит и от удачи. По его словам, исход военных конфликтов не в последнюю очередь зависит и от погодных условий, будь то холод, жара или иные обстоятельства.

Комментируя это, Коц обратил внимание на упрощенную картину мира по Трампу.

«Не отметить в очередной раз упрощенную картину мира по Трампу тоже нельзя. Он всерьез считает, что Киев в 2022 году не был взят из-за грязи. Пожалуй, 1 место в рейтинге глупостей дня от Трампа. Но в Вашингтоне еще не вечер», — отметил военкор.

Также Коц высказал сомнение в целесообразности формата открытой части встречи Трампа и Зеленского в Белом доме.

«Не вижу смысла цитировать и тем более трактовать все сказанное в Вашингтоне до начала закрытой встречи. Вообще какой-то бессмысленный формат, похожий на 40-минутные смотрины. Это время можно было бы потратить с большей пользой», — заметил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл на встречу с Трампом с опозданием на полчаса.

