Коц назвал глупостью слова Трампа, что Киев не взяли из-за грязи

Трамп заявил, что российские силы могли бы дойти до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Кроме того, он подчеркнул, что в конфликте многое якобы зависит и от удачи. По его словам, исход военных конфликтов не в последнюю очередь зависит и от погодных условий, будь то холод, жара или иные обстоятельства.