ХАМАС передаст Красному Кресту останки израильского заложника

Согласно боевикам, тело пленника извлечено и подготовлено для передачи медикам Красного Креста. Личность погибшего не раскрывается.
Ранее ХАМАС вернул Израилю тело палестинца, выдав его за погибшего заложника. Несмотря на договорённости, боевики до сих пор не передали все тела погибших заложников — около 20 тел израильтян остаются у группировки. Позднее в Израиль доставили два гроба с телами, они направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления личностей.
