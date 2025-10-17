Ричмонд
Шеф Пентагона сидел напротив Зеленского в галстуке с российским триколором

При этом белый, синий и красный цвета присутствуют и на флаге Соединенных Штатов, где считаются национальными. При этом курьезности ситуации добавило то, что на аксессуаре Хегсета, который сидел напротив Зеленского, цвета располагались в том же порядке, что и на флаге РФ: сверху белая, ниже — синяя, затем — красная.

Шеф Пентагона Пит Хегсет пришел на встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме в галстуке в цветах российского триколора. Об этом информирует РИА Новости.

Ранее Трамп во время встречи похвалил костюм Зеленского, отметив, что он стильный.

