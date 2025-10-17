Ричмонд
Сийярто осудил решение Польши не выдавать ФРГ подозреваемого в подрыве СП

Глава МИД Венгрии назвал действия Варшавы скандальными.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал решение Польши не выдавать Германии украинца, подозреваемого в подрыве российских экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Это скандально: по мнению Польши, если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать. Тем самым они дали предварительное разрешение на теракты в Европе», — написал венгерский министр в Х*.

По его мнению, Варшава не только освободила, но и чествует террориста.

Ранее Окружный суд Варшавы отказал Германии в выдаче гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к диверсии на «Северных потоках». Также было отменено решение о заключении украинца под стражу. Польский премьер-министр Дональд Туск одобрил такое решение.

46-летний Журавлев был задержан 30 сентября в польском городе Прушкув на основании европейского ордера на арест. В ФРГ ему грозит до 15 лет тюрьмы.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

