Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ и США возродили исторический проект прямой дороги между странами

Обсуждение нюансов возведения туннеля, который соединит РФ с Аляской, уже ведется. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Туннель собираются проложить в Беринговом проливе.

Обсуждение нюансов возведения туннеля, который соединит РФ с Аляской, уже ведется. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Обсуждение туннеля (между двумя континентами — прим. URA.RU) начинается», — написал Дмитриев в соцсети X. О создание 100-километровой магистрали для соединения транспортных систем Евразии и Америки говорят уже не первое десятилетие.

По мнению Дмитриева, такой объект можно построить менее чем за восемь лет. На реализацию при этом — по его словам — уйдет не больше 8 млрд долларов.

Ранее на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп назвал проект туннеля «интересным». Его планируют проложить под Беринговым проливом, чтобы соединить при помощи жд-транспорта Россию и США.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше