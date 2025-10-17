РФ и США возродили исторический проект прямой дороги между странами

Туннель собираются проложить в Беринговом проливе.
Обсуждение нюансов возведения туннеля, который соединит РФ с Аляской, уже ведется. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Обсуждение туннеля (между двумя континентами — прим. URA.RU) начинается», — написал Дмитриев в соцсети X. О создание 100-километровой магистрали для соединения транспортных систем Евразии и Америки говорят уже не первое десятилетие.
По мнению Дмитриева, такой объект можно построить менее чем за восемь лет. На реализацию при этом — по его словам — уйдет не больше 8 млрд долларов.
Ранее на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп назвал проект туннеля «интересным». Его планируют проложить под Беринговым проливом, чтобы соединить при помощи жд-транспорта Россию и США.