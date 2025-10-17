Ричмонд
Принц Эндрю откажется от титула герцога Йоркского из-за связи с Эпштейном

Брат британского короля Карла III принц Эндрю перестанет использовать титул герцога Йоркского на фоне продолжающихся обвинений в его связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Это следует из его заявления, которое публикует пресс-служба Букингемского дворца.

Источник: Life.ru

В заявлении отмечается, что после обсуждения с королём Карлом III и другими членами семьи был сделан вывод о том, что продолжающиеся обвинения в адрес принца Эндрю отвлекают внимание от деятельности монарха и королевской семьи. Принц Эндрю подчеркнул, что всегда ставил интересы семьи и страны на первое место, и напомнил о своём решении пятилетней давности отойти от общественной жизни.

«Я придерживаюсь своего решения пятилетней давности отстраниться от общественной жизни. С согласия Его Величества мы чувствуем, что я должен теперь сделать ещё один шаг. Таким образом, я более не буду использовать свой титул или присвоенные мне награды», — сказал принц.

Напомним, на прошлой неделе в британский СМИ появились сообщения о том, что принц Эндрю уверял Джеффри Эпштейна в том, что они вместе справятся с разразившимся скандалом из-за публикации фотографии, на которой принц запечатлён в компании несовершеннолетней девушки. Утверждается, что в электронном письме принц Эндрю выразил обеспокоенность возможными последствиями публикации для Эпштейна, однако заверил его в своей поддержке.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

