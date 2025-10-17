Принц Эндрю откажется от титула герцога Йоркского из-за связи с Эпштейном

Напомним, на прошлой неделе в британский СМИ появились сообщения о том, что принц Эндрю уверял Джеффри Эпштейна в том, что они вместе справятся с разразившимся скандалом из-за публикации фотографии, на которой принц запечатлён в компании несовершеннолетней девушки. Утверждается, что в электронном письме принц Эндрю выразил обеспокоенность возможными последствиями публикации для Эпштейна, однако заверил его в своей поддержке.