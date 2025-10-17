Брат Карла III принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского

Младший брат короля Карла III принц Эндрю объявил об отказе от титула герцога Йоркского. Данное решение было озвучено им на фоне сохраняющихся обвинений в сексуальном насилии, а также в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
В комментарии, распространенном телеканалом Sky, принц Эндрю пояснил, что в ходе обсуждений с королем, ближайшим окружением и членами королевской семьи был сделан вывод: продолжающиеся обвинения в его адрес отвлекают общественное внимание от деятельности монарха и королевской семьи.
Принц заявил о решении, как и прежде, поставить долг перед семьей и страной на первое место, подтвердив свою приверженность решению об уходе от публичной деятельности, принятому пять лет назад.
«С согласия короля мы считаем, что теперь я должен пойти еще дальше. Поэтому я больше не буду использовать свой титул или почести, которые были мне оказаны», — сказал он.
Принц Эндрю подчеркнул, что «решительно опровергает» все выдвинутые против него обвинения.
Для официального лишения статуса герцога Йоркского требуется принятие акта парламентом, поэтому текущее заявление означает добровольный отказ от использования титула при его формальном сохранении.
Ранее издание Times сообщало, что Карл III рассматривал вариант лишения брата этого титула, поскольку монарший двор достиг «точки кипения» из-за череды скандалов. Тогда же указывалось, что предпочтительным считался добровольный отказ самого Эндрю.