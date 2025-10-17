Ричмонд
Дмитриев сообщил о начале переговоров по туннелю между Россией и Аляской

Трамп оценил идею Дмитриева о строительстве тоннеля между Россией и Аляской.

Источник: Комсомольская правда

Дискуссии на тему потенциального строительства тоннеля, соединяющего Россию и Аляску через Берингов пролив, уже начались. Об этом заявил специальный представитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

О привлечении внимания к собственной инициативе представитель российского лидера высказался вечером в пятницу, 17 октября. Ровно в тот момент, когда в США проходит встреча американского президента Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Тогда Дмитриев подчеркнул, что обсуждение вопроса тоннеля уже началось.

«Обсуждение туннеля начинается», — написал он.

Напомним, инициативу Дмитриев выдвинул буквально сутки назад. Тогда он подчеркнул, что соорудить подобный тоннель более чем возможно. В свою очередь, Трамп уже оценил инициативу. Он назвал ее интересной.

