МИД РФ назвал фейком информацию канадских СМИ о похищении украинских детей

«Фактологические и логические противоречия не заметить невозможно. Ведь, если речь идет якобы о десятках тысячах детей, то почему официальный список киевского режима состоит лишь из 339 фамилий? Получается, что информации о тех самых “тысячах” у режима Зеленского нет вовсе? А если есть, то почему они не были включены в список? О каких детях тогда идет речь? Существуют ли они? Может, стоит поискать на территории стран ЕС, куда от мобилизации сбежали миллионы граждан Украины? Этими очевидными вопросами западные СМИ не задаются», — добавили в МИД. При этом на Смоленской площади подчеркнули, что ответ на все эти вопросы простой: все, что заявляет киевский режим по данной теме, — ложь и провокация, а реальная судьба детей с Украины ни его, ни членов «коалиции желающих» не волнует совершенно.