Хегсет выбрал галстук с российским триколором для встречи Трампа с Зеленским

Ранее в ходе встречи Трампа с Зеленским, президент США заявил, что ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, поставляемые Украине, нужны и самим Штатам в первую очередь. Отвечая на вопрос журналистов, республиканец подтвердил, что Вашингтон сталкивается с дилеммой при передаче современных вооружений Незалежной. Он подчеркнул, что Соединённым Штатам самим требуются эти высокоточные ракеты для обеспечения национальной безопасности.