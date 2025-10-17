Ричмонд
Зеленский предложил Трампу украинские беспилотники в обмен на Tomahawk

Зеленский заявил о готовности Киева поставить США беспилотники.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил о готовности Киева поставить Вашингтону украинские дроны в обмен на дальнобойные ракеты Tomahawk.

Он пояснил, что для поражения целей кроме ракет необходимы беспилотники, которых у Украины тысячи. Зеленский добавил, что Киев не располагает мощными ракетами, которые есть у американцев.

«Мы предлагаем сделку США. Мы даем им дроны, а они нам — Tomahawk и другое вооружение», — цитирует ТАСС слова украинского лидера.

Ранее Трамп заявил, что Соединенным Штатам самим нужны крылатые ракеты Tomahawk.

