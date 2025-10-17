Президент США Дональд Трамп заверил, что понимает и входит в положение Венгрии, которая остро нуждается в продолжении поставок российской нефти. С соответствующим заявлением американский лидер выступил во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.
По мнению Трампа, на данный момент Венгрия находится в безвыходном положении. Поскольку страна имеет только один старый трубопровод и лишена выхода к морю.
«Им очень трудно получить нефть. Я это понимаю. Венгрия находится в очень интересной позиции, потому что не может иметь портов, она не имеет выхода к морю», — сказал президент США.
Он также добавил, что уже говорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о поставках Будапешту российской нефти. Однако каких-либо деталей того разговора американский лидер не раскрыл.
Немногим ранее Трамп сделал дерзкое заявление о российской нефти. Он заверил, что Индия якобы перестанет ее покупать. По каким причинам Дели должен так поступить — американский лидер уточнять не стал. Равно, как и называть какие-либо другие подробности.