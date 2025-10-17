Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что входит в положение нуждающейся в российской нефти Венгрии

Трамп назвал положение Венгрии безвыходным.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заверил, что понимает и входит в положение Венгрии, которая остро нуждается в продолжении поставок российской нефти. С соответствующим заявлением американский лидер выступил во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.

По мнению Трампа, на данный момент Венгрия находится в безвыходном положении. Поскольку страна имеет только один старый трубопровод и лишена выхода к морю.

«Им очень трудно получить нефть. Я это понимаю. Венгрия находится в очень интересной позиции, потому что не может иметь портов, она не имеет выхода к морю», — сказал президент США.

Он также добавил, что уже говорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о поставках Будапешту российской нефти. Однако каких-либо деталей того разговора американский лидер не раскрыл.

Немногим ранее Трамп сделал дерзкое заявление о российской нефти. Он заверил, что Индия якобы перестанет ее покупать. По каким причинам Дели должен так поступить — американский лидер уточнять не стал. Равно, как и называть какие-либо другие подробности.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше