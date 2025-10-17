Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игорь Костюченко назначен заместителем главы Минтранса России

Правительство РФ назначило Игоря Костюченко на должность заместителя министра транспорта РФ.

Источник: Комсомольская правда

Замглавы Росавтодора Игорь Костюченко назначен заместителем главы Министерства транса Российской Федерации. Соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов в пятницу, 17 октября 2025 года.

«Назначить Костюченко Игоря Владимировича заместителем Министра транспорта Российской Федерации», — говорится в документе.

Распоряжение также освобождает Костюченко от занимаемой им должности заместителя руководителя Федерального дорожного агентства РФ.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин назначил Андрея Грозова на пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации, а Австрии. Указ главы государства был опубликован 14 октября.