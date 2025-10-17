Игорь Костюченко назначен заместителем главы Минтранса России

Замглавы Росавтодора Игорь Костюченко назначен заместителем главы Министерства транса Российской Федерации. Соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов в пятницу, 17 октября 2025 года.
«Назначить Костюченко Игоря Владимировича заместителем Министра транспорта Российской Федерации», — говорится в документе.
Распоряжение также освобождает Костюченко от занимаемой им должности заместителя руководителя Федерального дорожного агентства РФ.
