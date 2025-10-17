Ричмонд
Трамп назвал идею строительства туннеля между РФ и Аляской интересной

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о возможности возведения туннеля через Берингов пролив, который бы соединял РФ и Аляску. По словам Дмитриева, туннель может быть достроен менее чем за восемь лет.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал интересной идею строительства туннеля, который бы соединил Россию и Аляску. Об этом информирует РИА Новости.

Трамп во время встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским сообщил, что слышал о данной идее и считает ее интересной. При этом американский лидер поинтересовался у Зеленского, что он думает по поводу туннеля, на что тот ответил, что идея ему не нравится.

Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
