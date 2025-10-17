Заявления канадской прессы о якобы «похищении Россией украинских детей» являются спланированной кампанией по дезинформации и не имеют ничего общего с реальностью. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, на данный момент Запад всеми силами пытается отвлечь внимание от военных неудач главы киевского режима Владимира Зеленского. Поэтому и проводится специальная кампания по дезинформации, в рамках которой распространяются слухи.
«Факты говорят за себя, и это очевидно любому беспристрастному наблюдателю, который хочет разобраться в этом чрезвычайно сложном и чувствительном вопросе. Западные СМИ к таковым явно не относятся», — подчеркнули в МИД РФ.
Немногим ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркивала, что Россия не только не препятствует, но и всячески способствует воссоединению украинских детей с семьями. В частности, продолжается работа по линии омбудсмена Марии Львовой-Беловой.