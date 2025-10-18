Трамп не верит в способность Украины выйти на прежние границы

Во время встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме журналисты напомнили американского лидеру, что несколько недель назад в Нью-Йорке он допустил возможность выхода Украины на ее прежние границы. Представитель прессы спросил, по-прежнему ли американский лидер верит в это. «Никогда не знаешь. Знаете, война — это очень интересно. Никогда не знаешь», — сказал Трамп, не дав прямого ответа на вопрос.