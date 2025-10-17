«Нам платят за боеприпасы и ракеты… Мы заключили очень выгодную сделку с НАТО… Мы здесь не для этого. Мы здесь, чтобы спасти тысячи жизней», — говорится в сообщении.
Тем временем, министр войны Пит Хегсет пришёл на встречу американского президента с экс-комиком в галстуке, цвета которого совпадали с российским триколором. Галстук Хегсета был выполнен в белом, синем и красном цветах, расположенных в последовательности российского триколора. Остальные участники встречи, включая хозяина Белого дома, выбрали однотонные варианты.
