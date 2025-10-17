About Hungary: Орбан раскритиковал антироссийскую политику Европейского союза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Европейский союз из-за его политики в отношении РФ. Об этом в пятницу, 17 октября, написало издание About Hungary.
— Граждане Евросоюза физически не участвуют в сражениях, но сам союз ведет себя так, как будто находится в состоянии войны, — высказался он во время пленарного заседания Постоянной конференции Венгрии.
По его словам, европейские лидеры говорят о русско-украинском конфликте так, как будто это их собственный конфликт, в то время как ЕС ничего не угрожает.
— Опасность того, что Европа будет втянута в войну — сознательно или по ошибке — в настоящее время максимальна с начала конфликта, — заявил Орбан.
Венгерский лидер осудил лидеров Евросоюза за то, что они создают препятствия для усилий по мирному урегулированию конфликта, отметив, что без вмешательства ЕС переговоры Соединенных Штатов с Россией уже привели бы к прекращению огня, сказано в статье.
Президент США Дональд Трамп 17 октября заявил, что с симпатией относится к Виктору Орбану, и назвал страну «безопасной» для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.