Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме рассказали, чем угощали Зеленского на встрече с Трампом

Во время приёма главаря киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме гостям предложили салат с артишоками и фенхелем. Об этом сообщили в пресс-пуле администрации американского президента Дональда Трампа.

Источник: Life.ru

Основное блюдо включало жаренного на сковороде цыплёнка, хэш из батата, фрикасе из сладкого горошка с рукколой и айоли с розмарином. Десерт представлял собой яблоки сорта Макинтош, карамельный шифоновый бисквит с мороженым из клементина и ежевичным соусом.

Ранее Белый дом обнародовал чёрно-белый снимок со встречи президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. В комментарии к фото утверждается, что Соединённые Штаты не тратят деньги на финансовую помощь Киеву после заключения прибыльного соглашения с НАТО. В Белом доме также добавили, что пытаются спасти тысячи жизней.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше