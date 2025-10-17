Трамп на встрече с Зеленским заявил, что США самим нужны Tomahawk

Не обошел стороной Трамп и экономический аспект. Он заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть. При этом власти самой страны об этом не сообщали. Кроме этого, американский лидер грозится ввести пошлины против Китая в размере 157, а не 100%, как было объявлено ранее. Трамп хочет мотивировать основных импортеров российской нефти отказаться от этого российского ресурса, чтобы лишить Москву значительной части доходов. По его мнению, это поможет быстрее завершить конфликт.