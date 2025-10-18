Трамп заявил Зеленскому, что пора завершить конфликт на Украине

В четверг президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Восьмой и самый продолжительный телефонный разговор лидеров с начала второго срока главы Белого дома продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент президенты сделали на вопросах украинского кризиса. Путин отметил приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.