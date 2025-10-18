Ричмонд
Трамп заявил Зеленскому, что пора завершить конфликт на Украине

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что пора пойти на сделку и завершить конфликт, сообщил хозяин Белого дома.

Источник: Reuters

«Я сказал ему так же, как настоятельно посоветовал и президенту Путину, что настало время прекратить убийства и заключить сделку!» — написал он в соцсети Truth Social.

Американский лидер также добавил, что обе стороны объявят себя победителями, «пусть все решит история».

Кроме того, политик подчеркнул, что его предстоящая с президентом России Владимиром Путиным будет двусторонней.

Другие заявления Трампа.

Есть уверенность в успехе украинского урегулирования. События «развиваются довольно хорошо».Нужно долгосрочное решение конфликта.разрешение ВСУ использовать американское оружие для дальнобойных ударов привело бы к эскалации. Передача Tomahawk могла бы привести «ко многим плохим вещам».

Переговоры Путина и Трампа.

В четверг президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Восьмой и самый продолжительный телефонный разговор лидеров с начала второго срока главы Белого дома продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент президенты сделали на вопросах украинского кризиса. Путин отметил приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.

Путин и Трамп обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште. Вскоре премьер Венгрии Виктор Орбан созвонился с президентом США и заявил, что подготовка началась и идет полным ходом.

Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Российский президент в разговоре подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.

Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.

