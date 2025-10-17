Зеленский сделал заявление о Tomahawk: к чему привела беседа с Трампом

В Белом доме вечером 17 октября состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Закрытая от журналистов часть продлилась порядка 1,5 часа. Стороны обсудили, в том числе, отправку Украине ракет Tomahawk. Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что они с Дональдом Трампом договорились не говорить об этом.
Как он пояснил, Вашингтон не желает эскалации конфликта. Поэтому вопрос о Tomahawk останется без ответа. Ранее Дональд Трамп сообщил, что ракеты нужны самим США.
Глава Белого дома также объяснил, почему саммит с российским лидером Владимиром Путиным пройдет в Венгрии. Он подчеркнул, что оба президента любят премьера Виктора Орбана. Он назвал Венгрию безопасной страной.