Трамп рассказал о подготовке к встрече с Путиным

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште будет двусторонним, сообщил хозяин Белого дома во время встречи с Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.
Место встречи — Будапешт. Что показал разговор Путина и Трампа.
«Вероятно, это будет двойная встреча, но Зеленский будет на связи», — сказал он.
При этом американский лидер выразил мнение, что необходима трехсторонняя встреча, на которой США возьмут на себя роль посредника.
Трамп также назвал Венгрию безопасной страной для встречи с Путиным. При этом он заявил, что ему нравится премьер республики Виктор Орбан.
Президент США выразил уверенность в успехе украинского урегулирования, отметив, что события «развиваются довольно хорошо».
«Я искренне верю в то, что нам удастся добиться решения. Вчера у меня прошел очень хороший разговор с президентом Путиным, и я думаю, что он также хочет завершения этого конфликта», — сказал Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что добивается «долгосрочного решения» по украинскому конфликту. Он высказал мнение, что для быстрого завершения кризиса стороны должны проявить гибкость, а Путину и Зеленскому нужно «немного поладить».
При этом, говоря о перспективах прекращения украинского кризиса после предстоящего саммита с Путиным в Будапеште, Трамп не стал давать никаких прогнозов. Но он добавил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта без необходимости передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk. По его словам, эти ракеты, а также многие другие виды оружия, запрашиваемые Киевом, необходимы самим Штатам.
Трамп также признал, что разрешение ВСУ использовать американское оружие для дальнобойных ударов стало бы эскалацией, а передача Tomahawk могла бы привести «ко многим плохим вещам».-0-