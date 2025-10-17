Трамп рассказал о подготовке к встрече с Путиным

При этом, говоря о перспективах прекращения украинского кризиса после предстоящего саммита с Путиным в Будапеште, Трамп не стал давать никаких прогнозов. Но он добавил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта без необходимости передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk. По его словам, эти ракеты, а также многие другие виды оружия, запрашиваемые Киевом, необходимы самим Штатам.