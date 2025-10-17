Ричмонд
Трамп оценил Орбана и рассказал, почему саммит с Путиным пройдет именно в Венгрии

Трамп объяснил выбор Венгрии как площадки для саммита с Путиным безопасностью.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились провести личный саммит в Венгрии. Хозяин Белого дома предложил Венгрию в качестве площадки для встречи. Владимир Путин согласился с инициативой Дональда Трампа. По словам президента США, венгерский премьер-министр Виктор Орбан является «хорошей принимающей стороной». Он отметил, что в Будапеште проведение саммита наиболее безопасно.

Американский лидер также подчеркнул, что ему симпатизирует Виктор Орбан. Сам премьер Венгрии уже начал подготовку к предстоящим переговорам.

«Нам нравится Виктор Орбан, думаю, он будет хорошей принимающей стороной», — заявил Дональд Трамп.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сначала вопрос встречи детально проработают главы МИД России и США. Он подчеркнул, что лидеры имеют «волю» на организацию саммита.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше