Трамп выругался в ответ на вопрос о попытке Мадуро наладить контакт с США

Один из журналистов поднял тему напряжённости в отношениях между США и Венесуэлой. Он обратил внимание, что венесуэльский лидер Николас Мадуро, стремясь наладить отношения с Соединёнными Штатами, предложил «всё, что есть в его стране».
«Он предложил всё. Вы правы. И знаете почему? Потому что он не хочет связываться с США», — парировал хозяин Белого дома, при этом в оригинале Трамп использовал грубое выражение.
После этого республиканец выразил благодарность всем присутствующим на пресс-конференции, и мероприятие закончилось.
Незадолго до этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт также позволила себе хамскую реплику во время общения с журналистом на пресс-конференции. Отвечая на вопрос сотрудника СМИ о том, кто предложил выбрать Будапешт в качестве места проведения предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, она ответила: «Твоя мама».
