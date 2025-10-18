Трамп обратился к Зеленскому с призывом пойти на мирное соглашение с РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел встречу с бывшим комиком Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Американский лидер прокомментировал саммит. Он отметил, что призвал Зеленского пойти на мирное соглашение с Москвой. Так президент США написал в соцсети.
Дональд Трамп также заявил, что стороны могут «остановиться там, где находятся», говоря о территориях. Он также порекомендовал Москве и Киеву «заявить о победе», а «история решит» сама.
«Встреча с Зеленским была очень интересной и дружелюбной, но я сказал ему, как и настоятельно рекомендовал президенту Путину, что пора… заключить соглашение! Они должны остановиться там, где находятся», — подчеркнул Дональд Трамп.
Встреча в Белом доме началась с вопроса Зеленского о ракетах Tomahawk. Дональд Трамп заявил бывшему комику, что такой шаг приведет к эскалации.