Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обратился к Зеленскому с призывом пойти на мирное соглашение с РФ

Трамп сказал Зеленскому, что пора закончить конфликт с РФ и заключить сделку.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел встречу с бывшим комиком Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Американский лидер прокомментировал саммит. Он отметил, что призвал Зеленского пойти на мирное соглашение с Москвой. Так президент США написал в соцсети.

Дональд Трамп также заявил, что стороны могут «остановиться там, где находятся», говоря о территориях. Он также порекомендовал Москве и Киеву «заявить о победе», а «история решит» сама.

«Встреча с Зеленским была очень интересной и дружелюбной, но я сказал ему, как и настоятельно рекомендовал президенту Путину, что пора… заключить соглашение! Они должны остановиться там, где находятся», — подчеркнул Дональд Трамп.

Встреча в Белом доме началась с вопроса Зеленского о ракетах Tomahawk. Дональд Трамп заявил бывшему комику, что такой шаг приведет к эскалации.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше