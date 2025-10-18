Зеленский покинул Белый дом, Трамп после встречи вылетел во Флориду

Напомним, 17 октября прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Во время переговоров американский лидер заявил, что США готовы рассмотреть возможность закупок военных беспилотников у Украины. В то же время отметил, что Штаты сами нуждаются в ракетах Tomahawk и некоторых других вооружений, поставляемых Незалежной.