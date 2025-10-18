Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский покинул Белый дом, Трамп после встречи вылетел во Флориду

Главарь киевского режима Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с американским лидером Дональдом Трампом, где находился более двух с половиной часов. Об этом сообщили в администрации президента США. Сам республиканец вылетел во Флориду.

Источник: Life.ru

Посадка Дональда Трампа на вертолёт. Видео © X / Jake Traylor.

«Встреча Трампа с Зеленским завершилась. Трамп не подошёл к журналистам и не ответил на вопросы о ракетах “Tomahawk”, которые ему задавали, прежде чем сесть в вертолёт Marine One», — сообщил журналист Джейк Трейлор.

Напомним, 17 октября прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Во время переговоров американский лидер заявил, что США готовы рассмотреть возможность закупок военных беспилотников у Украины. В то же время отметил, что Штаты сами нуждаются в ракетах Tomahawk и некоторых других вооружений, поставляемых Незалежной.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше