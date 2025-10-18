Новости СВО. ВС РФ зачистили Тихое, Песчаное и Привольное, расширяют контроль у Купянска, ВСУ бегут из Константиновки, саммит РФ — США в Будапеште, 18 октября

В очередной раз стороны подтвердили, а особенно президент США, что нужно урегулирование конфликта. Что обсуждали стороны за закрытыми дверями остаётся загадкой, но после этой части не было совместной пресс-конференции, а Трамп не вышел провожать Зеленского. А в Белом доме в очередной раз напомнили, что на боевые действия в Восточной Европе Вашингтон не тратит свои деньги, но зато подписывает выгодные контракты, хотя и желает мира.