Зеленский созвонился с европейскими лидерами

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом проводит конференц-звонок с рядом европейских лидеров, чтобы поделиться с ними новой информацией, сообщает РИА Новости.

со ссылкой на портала Axios.

«Встреча Трампа с Зеленским завершилась. Зеленский сейчас проводит конференц-звонок с рядом европейских лидеров, чтобы предоставить им новую информацию», — написал журналист портала на своей странице в соцсети Х.

Трамп же после встречи с Зеленским сразу вылетел из Белого дома во Флориду, не став отвечать на вопросы журналистов. -0-

