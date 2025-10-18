Зеленский отчитался перед европейскими лидерами об итогах встречи с Трампом

В ходе переговоров президент США заявил, что ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, поставляемые Украине, нужны в первую очередь самим Соединённым Штатам. Республиканец подтвердил, что Вашингтон сталкивается с дилеммой при передаче современных вооружений киевскому режиму. По его словам, это относится ко многим видам вооружений, которые активно поставлялись Украине на протяжении последних четырёх лет.