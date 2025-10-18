Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский отчитался перед европейскими лидерами об итогах встречи с Трампом

Главарь киевского режима Владимир Зеленский после завершения переговоров с американским президентом Дональдом Трампом созвонился с лидерами стран Евросоюза. Такой информацией делится издание «Общественное. Новости», ссылаясь на источник в украинской делегации.

Источник: Life.ru

Утверждается, что речь идёт о групповом звонке, однако состав участников беседы неизвестен. Встреча Зеленского и Трампа состоялась в пятницу, 17 октября, в Белом доме. Разговор продолжался приблизительно два с половиной часа.

В ходе переговоров президент США заявил, что ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, поставляемые Украине, нужны в первую очередь самим Соединённым Штатам. Республиканец подтвердил, что Вашингтон сталкивается с дилеммой при передаче современных вооружений киевскому режиму. По его словам, это относится ко многим видам вооружений, которые активно поставлялись Украине на протяжении последних четырёх лет.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше