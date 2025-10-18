Зеленский созвонился с европейскими лидерами сразу после встречи с Трампом

По словам Дональда Трампа, саммит в Венгрии будет двусторонний, однако Зеленский «будет на связи». Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин хочет завершить украинский конфликт. По мнению хозяина Белого дома, этого желает и нелегитимный украинский лидер.