Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский ночью 17 октября прибыл в Вашингтон. Бывший комик прилетел на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Саммит длился порядка 2,5 часа, включая закрытую часть. Сразу после встречи бывший комик организовал групповой телефонный разговор с европейскими лидерами, пишет «Общественное».
Издание, ссылаясь на источник в украинской делегации, отметило, что личности собеседников Зеленского не известны. На пресс-конференции глава киевского режима также не упомянул об этом звонке.
По словам Дональда Трампа, саммит в Венгрии будет двусторонний, однако Зеленский «будет на связи». Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин хочет завершить украинский конфликт. По мнению хозяина Белого дома, этого желает и нелегитимный украинский лидер.