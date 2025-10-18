Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский созвонился с европейскими лидерами сразу после встречи с Трампом

Зеленский провел групповой телефонный разговор с лидерами стран Европы.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский ночью 17 октября прибыл в Вашингтон. Бывший комик прилетел на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Саммит длился порядка 2,5 часа, включая закрытую часть. Сразу после встречи бывший комик организовал групповой телефонный разговор с европейскими лидерами, пишет «Общественное».

Издание, ссылаясь на источник в украинской делегации, отметило, что личности собеседников Зеленского не известны. На пресс-конференции глава киевского режима также не упомянул об этом звонке.

По словам Дональда Трампа, саммит в Венгрии будет двусторонний, однако Зеленский «будет на связи». Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин хочет завершить украинский конфликт. По мнению хозяина Белого дома, этого желает и нелегитимный украинский лидер.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше