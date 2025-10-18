Ричмонд
Чугуев Харьковской области остался без света после массированного удара

Город Чугуев, расположенный в Харьковской области Украины, полностью лишился электроснабжения. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на информацию местных источников. По данным СМИ, причиной отключения стали взрывы.

Источник: Life.ru

«Чугуев Харьковской области остался без света после массированного удара, сообщают местные паблики. По их информации, в городе было 12 взрывов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ряд населённых пунктов в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области остались без электроснабжения из-за атаки вражеского беспилотника. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о повреждении объекта инфраструктуры и работе аварийных служб по устранению последствий. Он отметил, что ситуация находится под контролем, и власти принимают меры для скорейшего восстановления электроснабжения.

