Зеленский уклонился от ответа на вопрос о поставках Украине ракет Tomahawk

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ходе его переговоров с президентом США Дональдом Трампом было принято решение воздерживаться от публичных заявлений о поставках Украине дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты стремятся избежать эскалации текущего конфликта.

Источник: Life.ru

В ходе брифинга бывшему комику задали вопрос о том, согласился ли Вашингтон отправить Киеву ракеты Tomahawk. Зеленский не дал прямого ответа, сославшись на решение не поднимать эту тему в публичных заявлениях. Также он сообщил, что одной из тем обсуждения на переговорах с Трампом стали гарантии безопасности для Украины, однако не уточнил, какие именно договорённости были достигнуты.

«Мы решили с Трампом, что пока публично не будем говорить о дальнобойных ракетах, США не хотят эскалации», — сказал главарь киевского режима.

Ранее Трамп заявил, что ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, поставляемые Украине, нужны и самим США в первую очередь. Вашингтон сталкивается с дилеммой при передаче современных вооружений Незалежной. Республиканец подчеркнул, что Соединённым Штатам самим требуются эти высокоточные ракеты для обеспечения национальной безопасности. Это относится ко многим видам вооружений, которые активно поставлялись Украине на протяжении последних четырёх лет.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше